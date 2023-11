Caccia al tesoro, giochi e laboratori al Massari. È la festa d’autunno

Una grande festa in onore dell’autunno, in nome dell’aggregazione e soprattutto della solidarietà. Fervono i preparativi al parco Massari per la seconda edizione della ‘Festa d’Autunno al parco’, che animerà il giardino oggi e domani dalle 10 alle 19. La rassegna, che prevede tantissime attività per famiglie e bambini, è realizzata in sinergia tra Ado e Feshion Eventi. Si parte alle 10.30 con il percorso sensoriale montessoriano e sensory play ‘esplorando I 5 sensi’. Alle 11.30, caccia ai tesori del parco. Alle 14.30 - Laboratorio creativo ‘La Ghirlanda d’autunno’. Alle 15.30 ‘Foliage’, passeggiata tra i sentieri Massari per raccogliere le foglie. Alle 16.30, cook-lab, la lasagna di zucca. Alle 17.30, caccia al tesoro con le torce. Domani, dalle 10 alle 18, sarà attivo il percorso Pompieropoli e dalle 15.30 verrà messo in scena uno spettacolo di burattini.