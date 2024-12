Caccia alle nutrie, il sindaco firma un’ordinanza

Cresce l’allarme nutriee, chhe si avvicinano sempre più ai paesi. Complice del fenomeno anche l’alluvione di fiumi e canali, che ha allagato le profonde tane scavate a pelo d’acqua da questi roditori, che provocano danni alle coltivazioni agricole, alla rete viaria ed alla sicurezza idraulica, minando con frane e cedimenti la consistenza degli argini. Ed anche stavolta il sindaco Andrea Baldini ha preso carta e penna per emettere l’ennesima ordinanza di abbattimento. In questo caso il provvedimento, che interessa alcune zone limitrofe alle vie Collettore, Fossa Menate e Manzina, tra Longastrino ed Anita, è valido sino al 13 gennaio 2025. In questo lasso temporale, il primo cittadino ha autorizzato, in deroga alle disposizioni regionali in materia, le squadre di coadiutori provinciali a servirsi di armi da sparo.