’Caccia alle uova’ in piazza Ariostea. Una sfida per aiutare ’Vola nel cuore’

Sarà piazza Ariostea a ospitare l’edizione 2025 della ’Caccia alle uova’, con giochi e attività all’aperto, per bimbi e famiglie organizzata a Ferrara da Spal Foundation. L’evento oggi alle 16. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, permetterà di raccogliere fondi da destinare alle attività dell’associazione Vola nel Cuore, a favore dei bambini ricoverati all’ospedale di Cona.

I dettagli dell’evento sono stati illustrati nei giorni scorsi dall’assessore Cristina Coletti e dal direttore generale di Spal Luca Carra, con Martina Vanzetto, social responsibility & charity manager di Spal, e Silvio Marchetti, presidente dell’associazione ’Vola nel Cuore’. L’iniziativa, pensata per regalare un pomeriggio di spensieratezza alle famiglie ferraresi, è aperta a tutti i bambini dai 5 ai 12 anni. Quest’anno la formula proposta cambia, la caccia al tesoro’ verrà sostituita da una serie di giochi e attività all’aria aperta pensati per tutte le fasce d’età con l’obiettivo di rendere l’evento ancora più divertente e coinvolgente. In programma anche uno spazio per i piccoli dai 2 ai 5 anni con laboratori creativi. La partecipazione all’evento prevede un contributo liberale a partire da 10 euro che verrà devoluto a ’Vola nel cuore’, un’associazione che si occupa di Clownterapia e Pet Therapy.