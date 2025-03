Caccia dello sconto con ’Fuori tutto’

Caccia agli ultimi affari di stagione, Fuori tutto! raddoppia. Seconda tappa a Portomaggiore dell’iniziativa organizzata dai commercianti in collaborazione con la Pro Loco, in programma oggi (sabato 1° marzo) in orario di apertura delle attività commerciali aderenti, dalle 8.30 alle 20. "Proponiamo un secondo fine settimana con grandi sconti – spiega il presidente della Pro Loco, Giovanna Toschi – per dare l’opportunità ai commercianti di completare la svendita e al contempo ai portuensi di fare buoni affari". Ci conta Enrico Ervi, titolare di un grande negozio di calzature in via Dante Alighieri angolo piazza Umberto I: "E’ un’occasione per i potenziali acquirenti. I commercianti si sono mobilitati e dovrebbe essere un’edizione molto positiva". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore al Commercio, Enrico Belletti: "Per i consumatori è un’opportunità per acquisti a prezzi scontatissimi".