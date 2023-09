Caccia, la Lac esulta "Accolto il ricorso"

"Caccia, sospese dal tribunale amministrativo regionale (Tar) varie disposizioni del calendario venatorio della regione Emilia-Romagna", ad annunciarlo gli ambientalisti che fanno parte della Lega Abolizione Caccia. "Su ricorso della Lac – spiegano gli animalisti –, patrocinata dallo studio legale Linzola, la sezione II del Tar di Bologna ha accolto l’istanza di sospensione di alcune importanti parti del calendario venatorio dell’Emilia-Romagna per la stagione 202324". Le stagione che si è già aperta per quanto riguarda la caccia ad alcune specie di migratoria e che si aprirà per la selvaggina stanziale. "Conseguentemente – ribadiscono – per effetto dell’ordinanza cautelare numero 298 del 792023, la data di chiusura della caccia agli uccelli acquatici (anatidi, rallidi, limicoli) è anticipata al 20 gennaio del 2024 (anziché 31 gennaio); la data di chiusura della caccia alla beccaccia è anticipata al 31 dicembre. Quella di chiusura della caccia alla quaglia è anticipata al 31 ottobre; la chiusura della caccia ai turdidi (Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello) è anticipata al 10 gennaio. Sarà possibile – sottolinea sempre la Lac – utilizzare un’unica giornata aggiuntiva di caccia settimanale da appostamento ai migratori, anziché due, nei mesi di ottobre e novembre". L’udienza pubblica per il dibattimento di merito è stata fissata per il 26 marzo del prossimo anno. La Lac si dice impegnata anche quest’anno a "contrastare le diffuse forzature contenute in molti calendari venatori regionali, attraverso cause in corso promosse presso i vari Tar di competenza, finalizzate anche al rispetto dei pareri forniti dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), a cui anche la Regione Emilia-Romagna non si era attenuta, con motivazioni scientifiche del tutto pretestuose".