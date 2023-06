Caccia nelle valli, ecco le regole

In vista della stagione venatoria 2023-2024, si potrà presentare l’elenco dei gruppi costituiti, ciascuno da almeno sei cacciatori, al fine di partecipare al sorteggio degli apprestamenti caccia nell’ambito dell’Azienda faunistico venatoria ‘Valli di Comacchio’. La presentazione dovrà essere effettuata al Comune di Comacchio, prioritariamente alla pec: [email protected], anche attraverso comunicazioni multiple da parte delle Associazioni di categoria. Eventuali aggiuntivi eo aggregati al gruppo, saranno ammessi esclusivamente se titolari di residenza pregressa nel Comune di Comacchio di almeno venti anni e allo stato attuale residenti altrove. Il capogruppo dovrà essere residente nel Comune di Comacchio. Il numero massimo di cacciatori che potranno accedere alle ‘Valli di Comacchio’ per la Stagione 2023-2024 è stabilita in 204 cacciatori, più eventuali aggregati; qualora le comunicazioni di esercitare il diritto di accesso superino tale limite, l’elenco dei cacciatori sarà stabilito sulla base dei criteri di precedenza analogamente alla precedente stagione venatoria. Il sorteggio degli apprestamenti di caccia verrà effettuato alle 18 di giovedì 27 luglio. Gli apprestamenti potranno poi essere attrezzati da lunedì 14 agosto a domenica 3 settembre 2023; Gli apprestamenti in tina su dosso situati in località Caldirolo, Dossi della Punta, Boscoforte e Traversi potranno essere attrezzati a partire dal 1° settembre 2023.