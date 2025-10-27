Cacciato dalla disco si finge finanziere per farsi riammettere: studente denunciato

Ferrara, 27 ottobre 2025 – Ubriaco fradicio dà fastidio alle persone presenti in una discoteca di Ferrara – verso l’1,30 di venerdì 25 ottobre – e per questo viene allontanato dalla sala da ballo. Così il giovane di 20 anni, studente e residente fuori provincia, ha pensato di fingersi un militare della Guardia di Finanza e di minacciare la security del locale con la pretesa di essere riammesso nella discoteca, altrimenti avrebbe proceduto al controllo dei libri contabili.

E per cercare di rendere ancora più credibile la messinscena, il ragazzo ha addirittura chiamato il 112 simulando di appartenere alle fiamme gialle. Alla fine ad identificarlo sono stati i carabinieri di Villanova, giunti al locale, ma non è stato affatto semplice, visto che il giovane era completamente ubriaco e non ha perso occasione per insultarli.

Accompagnato nella sede del comando provinciale di Ferrara, è stato denunciato per usurpazione di funzione pubblica ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché sanzionato per ubriachezza molesta.

L’altro episodio a Pontelagoscuro

Circa due ore più tardi, alle 3.45, i carabinieri, stavolta della stazione di Pontelagoscuro, sono tornati nella discoteca, perché poco prima c'era stato un litigio tra due gruppi di ragazzi. Il motivo del contendere, secondo i primi accertamenti, era riconducibile ad una spinta involontaria ai danni di una giovane appartenente ad uno dei due gruppi.

Tra spintoni ed urla, inoltre, era comparso un coltello in mano ad uno dei giovani. L'arma, dopo essere stata passata dal proprietario ad un amico, è stata ritrovata all'interno di una scarpa di quest'ultimo. All'arrivo dei carabinieri, il coltello è stato immediatamente sequestrato ed i due giovani, un 20enne ed un 26enne, sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.