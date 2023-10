Cacciatore nel mirino: gomme dell’auto tagliate

Quattro pneumatici tagliati a un autoveicolo; stessa sorte per le ruote del carrello. Un cacciatore è stato preso di mira dai vandali nella prima giornata dell’apertura generale della stagione venatoria. L’episosio intimidatorio è avvenuto a Lagosanto. Il cacciatore si era allontanato dal veicolo per fare una battuta quando si è verificato l’’attacco’. "Un episodio increscioso – afferma Roberta Artioli, comandante della Polizia provinciale –.

Siamo davanti ad un reato, vorrei ricordare che i cacciatori sono attivi collaboratori della Provincia e della Regione, in quanto il loro prezioso contributo è fondamentale nella gestione del territorio". Artioli, domenica in azione in campagna con le sue squadre per l’apertura ufficiale della stagione venatoria dal primo ottobre – in ritardo di due settimane a causa di un ricorso della Lac che il Tar dell’Emilia Romagna ha accettato – ha schierato cinque pattuglie sul territorio, per un totale di dieci agenti. Un agente era nell’ufficio comando proprio per dare supporto ai cittadini per le segnalazioni. In azione per i controlli anche le guardie venatorie volontarie, appartenenti alle associazioni Agriambiente, Federcaccia, Arcicaccia e Gev, per un totale di nove volontari. La presenza dei cacciatori è risultata essere leggermente in calo rispetto agli anni scorsi. Sono stati 190 quelli controllati, avvistati sul territorio 230. Otto sono state le sanzioni amministrative che gli uomini della comandante hanno elevato, nella maggioranza dei casi per omessa compilazione del tesserino venatorio regionale. Il dato che emerge dai controlli è una prevalenza di lepri fra gli animali abbattuti e finiti nel carniere. Proprio a causa dello slittamento in avanti della data dell’apertura generale, la stagione è stata prolungata fino al 10 dicembre. Roberta Artioli è al vertice della polizia provinciale dal primo aprile di quest’anno. Nata a Vigarano, è entrata nella polizia provinciale di Bologna dopo aver superato il concorso il 5 novembre del 2001 e a Bologna si è svolta tutta la sua carriera. Fino al ritorno a casa a Ferrara.

m. b.