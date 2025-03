I cacciatori di ‘mostri’ sfidano anche la piena del Po. “Un gigante in trappola”

Ferrara, 22 marzo 2025 – C’è chi – sono la maggioranza – quando il grande fiume è in piena si tiene a distanza, giusto un’occhiata dagli argini, concessione alla curiosità.

E c’è chi invece quell’onda – nei giorni scorsi il livello è salito di tre metri – l’aspetta, conta i giorni, scruta l’acqua che sale, fangosa, nel vortice di mulinelli e qualche tronco sospeso. Sono i cacciatori dei mostri, dei giganti del Po, i siluri.

A volte la lunga attesa – i piedi su una barchetta che oscilla alla corrente – viene premiata. Nella pesca, le parole dei grandi vecchi, ci vuole pazienza.

Alessandro Maccanti, presidente di Arci pesca provinciale di Ferrara, nei giorni scorsi durante una battuta ai giganti, ha preso all’amo con un compagno d’avventura un siluro di 2,53 metri.

Un bestione. “E’ stato il mio record personale, mancavano 27 centimetri per battete il record mondiale di 2,80 metri”, esclama, ancora addosso la mimetica e l’entusiasmo per aver messo a segno l’impresa, battuta di caccia grossa mentre il livello continuava a salire.

“Adesso, ormai da qualche giorno, si è assestato, la piena è passata”, precisa, su quelle acque che guarda dall’imbarcadero c’è un po’ cresciuto.

Maccanti ha dato vita ad un progetto, destinazione Pesca Fiume Po a Pontelagoscuro. “La vera adrenalina è sul grande fiume, la passione più sana nelle lunghe giornate all’aperto”, sottolinea. Obiettivo del progetto, condividere la caccia ai mostri del grande fiume. Le battute sono rivolte anche ai ‘soggetti fragili’.

Quote rosa, in aumento le donne con la passione per la pesca

“Ci sono ragazzini che passano le giornate chiusi in casa davanti al computer, non ne vogliono sapere di uscire all’aria aperta – racconta –. Ebbene noi ci rivolgiamo alle loro madri, ai genitori. Affidateci i vostri figli, faremo scoprire loro la bellezza del fiume, il fascino lungo le acque vorticose sotto l’arcata di un ponte”. Ci sono anche qui le quote rosa.

“La pesca – racconta – non è solo per uomini. Tante donne si stanno avvicinando a questa grande passione che regala emozioni”.