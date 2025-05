Cadavere in garage, martedì l’autopsia

Slitta a martedì il conferimento dell’incarico per eseguire l’autopsia sui resti di Lidia Ardizzoni, la novantenne trovata senza vita e avvolta nel cellophane nel garage di una casa di via Provinciale, alle porte di Scortichino. Il corpo sarebbe stato nascosto nella rimessa dopo il decesso per cause naturali per permettere al figlio di continuare a percepire la pensione. Al lavoro sui resti dell’anziana ci saranno tre professionisti, un medico legale, un tossicologo e un genetista. L’autopsia servirà alla procura, che indaga per occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche, per cristallizzare le cause della morte ed escludere altre condotte omissive o colpose.