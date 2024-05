Cadavere sull’Adriatica. Lasciato morire di overdose. L’amico rinviato a giudizio

Di quel corpo abbandonato lungo l’Adriatica con in pancia quasi mezzo chilo di eroina, il 50enne nigeriano Victor Chukwuyekwu Obileme dovrà rispondere davanti alla corte d’Assise. È quanto ha stabilito ieri mattina il gup Danilo Russo al termine dell’udienza preliminare. Il giudice, conclusa la discussione, ha disposto per il rinvio a giudizio dello straniero, imputato dell’omicidio del connazionale Solomon Okocha, un imbianchino incensurato di 33 anni. La prima udienza è fissata per il 5 dicembre.

L’accusa della quale deve rispondere è pesante. Secondo il quadro accusatorio, Obileme avrebbe incaricato Okocha di trasportare 466 grammi di eroina suddivisa in 39 ovuli da Torino a Ferrara (sostanza che si sarebbe ‘trasformata’ in oltre 7.500 dosi da smerciare nelle piazze di spaccio). Il 10 marzo il 33enne ingerisce la droga e il giorno dopo arriva in città con il carico. Durante il trasporto, però, uno degli ovuli si rompe rilasciando circa sei grammi di eroina. Abbastanza per intossicare Okocha fino a ucciderlo. Il corriere inizia quasi subito a sentirsi male e, tra dolori lancinanti, alle 6.30 dell’11 marzo bussa alla porta di casa dell’imputato, dove aveva appuntamento per espellere la droga. Pur vedendolo stare male – è la tesi dell’accusa sostenuto dai pubblici ministeri Barbara Cavallo e Isabella Cavallari –, il 50enne avrebbe evitato di chiamare i soccorsi, provocando così il decesso del connazionale. Il tutto per evitare di mettere a rischio il proprio traffico. Dopodiché, Okocha viene scaricato sul ciglio della Statale, a Monestirolo, dove alcune ore più tardi verrà notato da un passante. Secondo gli inquirenti, il 33enne sarebbe stato trasportato nel punto in cui è stato abbandonato quando ormai era già morto. Oltre al traffico di droga, la procura contesta quindi a Obileme di aver cagionato la morte del connazionale in due modi: sia commissionandogli il trasporto con quelle pericolose modalità che evitando di prestargli soccorso mentre era in evidente overdose.

Nel corso dell’udienza preliminare l’imputato (difeso dall’avvocato Giovanni Sorgato) ha deciso di rilasciare dichiarazioni spontanee. Per prima cosa ha respinto ogni addebito, negando di essere a conoscenza del traffico di stupefacenti nel quale era invischiato Okocha. Ha poi spiegato di aver sempre lavorato onestamente e di aver conosciuto la vittima quando, in un momento di difficoltà, le aveva offerto un impiego nel suo locale. Una versione che, insieme alla tesi accusatoria, dovrà ora essere valutata dai giudici della corte d’Assise.