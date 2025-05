Cade contro una porta a vetri, muore dissanguato in casa

Voghiera (Ferrara), 8 maggio 2025 – Cade contro una porta a verti e muore dissanguato. Tragico incidente domestico a Voghiera: un uomo di origini romene ha perso l’equilibrio in casa ed è finito contro una porta a vetri, la caduta ha comportato delle profonde ferite, tanto da portarlo a morire dissanguato. E’ la tragica fine di un uomo di 48 anni, dipendente di un’azienda che lavora in appalto con Hera, che ha perso la vita nella notte di martedì scorso a Voghiera.

Abitava con la figlia in via Luigi Mangherini, la strada parallela alla Provinciale che parte della delizia estense di Beliriguardo e arriva fino a Runco, nel Portuense.

L’uomo è rimasto ferito accidentalmente al braccio, riportando delle ferite profonde. Al momento del grave incidente domestico era in casa da solo; ha cercato di telefonare alla figlia, che lavora in un bar di Portomaggiore, ma per sua sfortuna non ha risposto proprio perché stava lavorando. Alla fine è riuscito a parlare con un conoscente, che ha lanciato l’allarme, ma all’arrivo dei soccorsi per l’uomo era troppo tardi.

