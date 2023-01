Cade da un ponteggio mentre sta lavorando, ferito un muratore

A Lido degli Estensi, ieri, un muratore di 59 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo era impegnato in un intervento di rifacimento esterni di un condominio, quando è improvvisamente caduto da un ponteggio. Senza perdere tempo, sono stati chiamati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle Stazioni di Lido degli Estensi e Mesola, personale del 118 e Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro). I sanitari si sono presi subito cura del cinquantanovenne che, successivamente, è stato portato in ambulanza all’ospedale del Delta di Lagosanto per cure e controlli del caso. A quanto si apprende, il muratore fertito è stato trasportato per accertamenti all’ospedale di Cona. Resta ora da chiarire la causa della caduta.