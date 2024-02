Cade dalla bici: anziana gravissima

Ferrara, 26 febbraio 2024 – Quando i soccorritori sono arrivati sul posto era a terra, incosciente. Sopra di lei, la bicicletta in sella alla quale poco prima stava pedalando. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. La dinamica dell’incidente, è invece ancora avvolta da una patina di mistero. Tutto farebbe pensare a una caduta accidentale, ma per la polizia locale è necessario qualche accertamento in più, al fine di escludere il coinvolgimento di qualcun altro che potrebbe aver fatto cadere la malcapitata per poi allontanarsi. Ipotesi sulle quali sono ora al lavoro gli uomini del comando di via Tassoni.

Un passo indietro. Sono le 11 di oggi quando da via Daniello Bartoli parte l’allarme. A terra sull’asfalto c’è una donna di novant’anni. Sul posto si precipitano i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica e gli agenti della polizia locale. Il personale medico si prende subito cura dell’anziana. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe aver sbattuto la testa cadendo accidentalmente dalla bici. Le sue condizioni sono gravi. Dopo essere stata stabilizzata sul posto viene trasportata all’ospedale di Cona, dove si trova tuttora ricoverata. I medici del Sant’Anna non hanno ancora sciolto la prognosi.

Nel frattempo, la polizia locale prosegue i suoi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La priorità, in assenza di testimoni diretti, è escludere che la caduta della pensionata sia stata provocata da qualcun altro. Per farlo, non potendo al momento parlare con la malcapitata, sarà necessario vagliare le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza della zona. Solo in questo modo - allo stato - sarà possibile confermare l’esatta ricostruzione dell’accaduto.