Cade dalla carrozzina, il salvataggio dei carabinieri

Salvata dai carabinieri. Una donna sola in casa cade dalla sedia a rotelle, soccorsa dai militari dell’Arma che erano stati allertati dalla sua chiamata al 112. Nel pomeriggio di luned’, verso le 15,30, la Centrale Operativa della Compagnia carabinieri di Comacchio, ha ricevuto una chiamata da parte di una anziana sulla sedia a rotelle che, essendo sola in casa, aveva bisogno di aiuto poiché non riusciva più muoversi. I Carabinieri della Stazione di Porto Garibaldi (Comacchio) sono intervenuti in pochi mineuti nell’appartamento della donna e, temendo il peggio, senza attendere l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco hanno forzato la porta di ingresso trovando la donna distesa sul pavimento della cucina e le hanno prestato i primi soccorsi.

La signora, 64 anni, da tempo sofferente di una patologia invalidante ed assistita dal figlio che proprio in quel momento non presente in casa, era scivolata dalla carrozzina e non era più riuscita ad alzarsi accusando dolori diffusi. I militari dell’Arma le hanno posto un cuscino sotto la nuca e l’hanno tranquillizzata nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.