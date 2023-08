Cade dalla moto a Cassana Centauro quindicenne ricoverato in Rianimazione

FERRARA

E’ ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Bologna. Lui ha 15 anni e ieri mentre si stava allenando al Park Cross di via Felice Gioelli, a Cassana, ha perso il controllo della sua moto ed è piombato pesantemente al suolo. Un incidente piuttosto grave, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento del giovane centauro al nosocomio felsineo. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, il quindicenne, che vive a Rovigo, era impegnato in alcuni giri di prova tra i dossi della pista. Per causa che dovranno essere ricostruite dalla polizia locale, ha perso il controllo della dueruote ed è andato a sbattere.

L’incidente è accaduto ieri, una manciata di minuti prima della 13, nel quartiere di Cassana. Sul posto, oltre la Municipale, sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno stabilizzato le condizioni del minore, per poi caricarlo sull’eliambulanza giunta da Bologna.

Non sembra esserci stato il coinvolgimento di terze persone al momento dell’incidente. Ma dovranno essere comunque gli ulteriori accertamenti della polizia locale a fornire una ricostruzione più dettagliata di quanto accaduto.

Quando è arrivato all’ospedale Maggiore, le condizioni del quindicenne sono apparse subito molto serie ai camici bianchi felsinei, tanto che il ragazzino, dopo le prime cure che gli sono state praticate, è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata.

Le sue condizioni sono ritenute molto serie, anche se fin dagli istanti immediatamente dopo la caduta dalla moto, il ragazzo non ha mai perso conoscenza, ha sempre risposto agli stimoli degli operatori sanitari.

Ma ci sono da valutare le possibili lesioni interne, al di là delle ferite più evidenti, che il ragazzo può aver riportato nella caduta.

