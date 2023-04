Cade dalla moto nel circuito di Pomposa, centauro in gravi condizioni

SAN GIUSEPPE

È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesenna, un motociclista professionista di 52 anni di Bologna, rimasto ferito gravemente dopo una caduta sul circuito di Pomposa a San Giuseppe di Comacchio. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso. L’uomo stava effettuando alcuni giri sulla pista, quando, improvvisamente, è caduto dalla sella della propria moto ed è rovinato sull’asfalto. Subito è stato chiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti il personale del ‘118’, anche con elisoccorso, e i carabinieri per verificare quanto accaduto. Secondo la ricostruzione della dinamica, si è trattata di una caduta autonoma del cinquantaduenne che, per cause da approfondire, ha perso il controllo della dueruote, finendo a terra. L’uomo ha riportato lesioni abbastanza gravi. E per questa ragione, i sanitari hanno optato per il trasporto d’urgenza con l’elisoccorso, che è decollato alla volta dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena: lì, il centauro è stato sottoposto alle cure e ai controlli del caso.

A quanto si è potuto apprendere successivamente, il motociclista non versa in pericolo di vita. Momenti di apprensione hanno comunque accompagnato i soccorsi che sono stati prontamente prestati dal personale sanitario intervenuto nel circuito di via Orto Alfierino, che ospita prove libere, gare ed eventi per moto e altri mezzi.

Alla preoccupazione per quanto accaduto, però, è seguita una notizia: fortunatamente, infatti, il motociclista bolognese non risulta essere in pericolo di vita.

v.f.