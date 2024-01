Cade dalle scale e si ferisce

Momenti di apprensione ieri nel primo pomeriggio, a Corporeno per un incidente domestico che ha visto un uomo finire all’ospedale di Cona. Erano circa le 15.20, infatti, quando l’inconfondibile rombo dell’elisoccorso ha fatto alzare gli occhi dei corporenesi, atterrando appena fuori dal centro della frazione. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un 59enne stava facendo dei lavori nel garage di casa quando è caduto dalla scala su cui si trovava.

Le cause sono ancora in via di accertamento ma probabilmente la scala è scivolata e l’uomo si è ritrovato a perdere l’equilibrio e cadere all’indietro. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118 con l’ambulanza, ma anche chiedendo il supporto dell’elisoccorso (foto d’archivio). Una volta giunti sul posto e prestato il primo soccorso, hanno optato per il trasporto in ambulanza all’ospedale di Cona in quanto l’uomo non si mostrava particolarmente grave ma necessitava di ulteriori controlli più approfonditi.

Sul posto sui sono portati anche i militari della Compagnia Carabinieri di Cento per tutti gli accertamenti del caso.

l. g.