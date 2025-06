Cade dall’impalcatura, ferito un operaio

Un uomo di 57 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da un’impalcatura mentre stava effettuando dei lavori in un cantiere edile, a Dosso di Sant’Agostino. L’incidente sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle 16, in via Giuseppe Verdi. Il cantiere edile era stato aperto per effettuare una ristrutturazione di un’abitazione. Durante l’intervento, l’operaio ha perso l’equilibrio e ha fatto un volo di un paio di metri finendo rovinosamente a terra. Le sue condizioni hanno destato immediatamente le preoccupazioni dei colleghi. Immediata la chiamata al 118, che ha inviato l’elisoccorso. Il 57enne è stato trasportato all’ospedale di Bologna, dove i medici hanno, per fortuna, ritenuto meno gravi traumi e ferite. L’uomo non è in pericolo di vita; anzi si parla di ’media gravità’. Anche i carabinieri sono intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi e ricostruire la dinamica. Con loro, anche la medicina del lavoro che come da prassi dovrà verificare la corretta esecuzione delle misure di sicurezza. È soltanto un’ipotesi che dovrà essere necessariamente confermata dalla medicina sul lavoro.