Cade e batte la testa Ferito un ciclista

Paura domenica sera per un 50enne che è rimasto vittima di un incidente vicino a Buonacompra. I carabinieri e i sanitari del 118, infatti, sono intervenuti attorno alle 23 sulla strada provinciale 13, conosciuta come via Nuova, tra le località di Buonacompra e Pilastrello. Un uomo di circa cinquant’anni era caduto con lasua bici e aveva battuto violentemente la testa sull’asfalto. Un incidente sul quale sono intervenute due auto dei carabinieri per ricostruire la dinamica e l’ambulanza con i sanitari che hanno soccorso il ciclista ferito.