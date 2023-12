Cade in mountain bike. Salvato ad alta quota

Durante un’escursione in montagna cade dalla mountain bike e resta ferito un 56enne di Ferrara, riportando un trauma a tibia e perone. L’incidente è accaduto lungo l’anello del Monte Ricco, nel comune di Monselice in Veneto: ieri mattina, verso le 9.40, la centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Padova per un incidente in bicicletta lungo il Monte Ricco a Monselice. Un 56enne di Ferrara, mentre percorreva in mountain bike è infatti caduto riportando delle ferite alle gambe. Raggiunto da una squadra di 7 tecnici, compreso un infermiere, assieme al personale sanitario dell’ambulanza, l’uomo ha ricevuto le prime cure ed è stato trasportato per 800 metri fino alla strada.