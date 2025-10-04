Cade in una buca in officina. Il titolare viene assolto

Un infortunio sul lavoro in officina con il titolare processato per lesioni colpose, con una causa penale che si è protratta dal 2020 ad oggi. Teatro dei fatti un’officina in capo alla partecipata Soelia. Il datore di lavoro ieri, assistito dall’avvocato Riccardo Caniato, è stato assolto dopo una lunga querelle legale. Ma ecco i fatti. Un operaio addetto al reparto autocarri nell’ottobre 2020, cadde in una fossa profonda dell’autofficina dopo aver controllato il numero di telaio di un Iveco Daily. L’uomo inciampò prima in un cordolo che funge da guida degli pneumatici, poi si sbilanciò finendo nel buco e procurandosi lesioni con una prognosi di quasi 100 giorni. Dopo l’incidente, al datore di lavoro vennero contestate alcune presunte anomalie sulla sicurezza: segnaletica, pavimentazione e il fatto che non ci fosse un’adeguata copertura sulla fossa. Non solo. Secondo l’accusa il documento dei rischi non prevedeva il pericolo di caduta e di conseguenza non prevedeva apposite protezioni per i lavoratori. Al titolare quindi sono state contestate la mancata adozione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. Ieri al tribunale di Ferrara, nonostante il quadro delle presunte responsabilità, sono cadute tutte le accuse.

Il datore di lavoro è stato assolto dalle accuse di negligenza, imperizia, non ché per inosservanza delle norme poste a tutela della salute dei lavoratori, che avrebbero cagionato lesioni gravi al meccanico. Il legale difensore Caniato ha sottolineato che "non c’è alcune nesso tra l’incidente e la presunta mancanza di alcune misure di sicurezza".

Matteo Radogna