Cade lungo il sentiero, soccorsa via mare

GORO

Soccorso a terra per salvare una turista, nel pomeriggio del 25 aprile. A intervenire sono stati i militari della Guardia Costiera del Compartimento marittimo di Ravenna. Ad entrare in azione sono stati gli uomini e le donne dell’ufficio locale di Goro, che hanno risposto a una singolare richiesta pervenuta dal 118 di Ferrara per un intervento a terra, lungo la zona costiera della cosiddetta ‘Isola dell’amore’.

La richiesta d’aiuto riguardava una turista infortunatasi mentre percorreva a piedi, in compagnia del marito, il percorso naturalistico che corre lungo la zona impervia della Sacca di Goro che va verso la ‘Lanterna Vecchià della frazione di Gorino. I sanitari del 118, intervenuti con la autoambulanza, si sono trovati ben presto nell’impossibilità di proseguire la marcia e raggiungere la donna, che si era addentrata lungo il percorso, in una zona non percorribile. Da qui è nata l’idea di raggiungere via mare il luogo dell’intervento, richiedendo la collaborazione alla Guardia Costiera.

I militari dell’ufficio di Goro hanno utilizzato il battello veloce Gc B46 e i sanitari del 118 sono stati imbarcati nel porticciolo di Gorino Da qui, percorrendo i canali navigabili del delta del Po, con non poche difficoltà a causa dei bassi fondali, sono riusciti a raggiungere la sfortunata turista.

L’intervento si è concluso quindi con il trasporto via mare della donna nel porticciolo di Gorino, dove si trovava ad attenderla l’autoambulanza del 118, dove è stata caricata e da qui è stata trasferita in ospedale per tutti i controlli medici necessari a capire le reali condizioni di salute. Le sue condizioni non sono comunque apparse essere molto gravi.