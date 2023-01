Cade sui binari e il treno gli porta via la gamba La linea ferroviaria resta bloccata per un’ora

Cade sui binari mentre arriva il treno e la carrozza gli porta via mezza gamba. È accaduto ieri sera intorno alle 19 alla stazione ferroviaria di Ferrara. L’uomo, dopo le gravi ferite riportate, è stato trasportato all’ospedale di Cona. Non è in pericolo di vita e verrà sottoposto a degli interventi nel tentativo di recuperare la parte dell’arto staccato a seguito del violento scontro con il convoglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e lo staff sanitario del 118. La polizia cercherà di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude, per ora, nessuna delle ipotesi: è da appurare se l’uomo abbia tentato di togliersi la vita, oppure nel tentativo di raggiungere un altro un binario, si sia incamminato lungo le rotaie non accorgendosi dell’arrivo del treno. La terza ipotesi è che la caduta sia dovuta a un incidente. In ogni caso, la Polfer sentirà i testimoni e guarderà le immagini delle telecamere allo scopo di ricostruire la dinamica. Pare, inoltre, che poco prima dell’arrivo del convoglio, alcuni viaggiatori abbiano cercato di avvisare l’uomo. "No, no fermati, sta arrivando il treno", gli avrebbero detto. Di certo, la dinamica andrà ricostruita nei minimi particolari per fugare ogni dubbio sull’accaduto.