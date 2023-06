Cadf, due dune contro le alluvioni

Nell’ambito dell’ampio progetto di ripristino della sicurezza idraulica nel comparto ‘Lidi Nord’ di Comacchio per far fronte ad abbondanti piogge, sono state realizzate anche due dune. A riferirlo è la società Cadf, che ha così dato seguito alla proposta di compensazione richiesta in fase di conferenza dei servizi dal Parco Delta del Po, che vede l’utilizzo, almeno parziale, dei materiali derivanti dagli scavi stessi per ricreare un andamento tipico degli ambienti di duna residua. L’area in cui è stato realizzato l’intervento è parte di aree soggette a rigorosa tutela. Le dune ricostruite si collocano in mezzo a due aree boscate.