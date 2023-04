Cadf, incontro alla sede Auser di Goro

Alla sede Auser di Goro, il 3 maggio alle 15, si terrà un incontro pubblico rivolto ai cittadini organizzato da Cadf, ente gestore ‘in house’ del servizio idrico integrato in undici comuni del basso ferrarese. "Obiettivo dell’azienda – spiegano da Cadf – è migliorare costantemente la qualità del Servizio erogato generando valore condiviso sul territorio, ponendo particolare attenzione ai bisogni dei cittadini e alla tutela dell’ambiente, promuovendo la conoscenza, il rispetto e l’uso responsabile delle risorse idriche locali e globali, quale bene comune dell’umanità". L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Goro e realizzata in collaborazione con il Circolo Auser locale, si pone come una sorta di ‘sportello diffuso per i cittadini’, che va incontro alla comunità e si inserisce in un più vasto programma di incontri pubblici su tutto il territorio aziendale. L’incontro, cui sono invitati tutti i cittadini, offrirà l’occasione ai referenti di Cadf per illustrare la gestione del sistema idrico locale, spiegare la tariffa e la bolletta dell’acqua così come i numerosi canali utili per contattare l’azienda e i servizi a disposizione degli utenti. Sarà un momento di confronto utile anche a rispondere a perplessità sulla qualità dell’acqua del rubinetto e sulle attività dell’azienda, per parlare di sostenibilità ambientale e sociale calata sul territorio.