Cadf, iniziative e tour con le scuole: visita guidata alla storica Salina

Con l’arrivo del nuovo anno scolastico, Cadf presenta il nuovo Catalogo Scuole, ricco di proposte e progetti per le scuole dei Comuni soci. I progetti sono strutturati in incontri in classe che possono essere abbinati a esperienze sul campo, naturalistiche e scientifiche, e laboratori e visite guidate. Il Cea mette a disposizione degli studenti laboratori di chimica, fisica e microbiologia oltre a spazi ludici e percorsi didattici per gli alunni più piccoli. La lotta ai cambiamenti climatici e la gestione sostenibile dell’acqua sono i temi chiave delle proposte di Cadf, con l’obiettivo di preparare le nuove generazioni ad affrontare le sfide ambientali del futuro. Oltre alle lezioni in aula, vengono proposte anche esperienze immersive nella natura. La grande novità di quest’anno è la riapertura della storica Salina di Comacchio, nel cuore del Parco del Delta del Po. Gli studenti avranno l’opportunità unica di esplorare questo straordinario ambiente, in parte a piedi e in parte a bordo di un trenino, scoprendo il delicato ecosistema della salina e l’importanza della sinergia tra uomo e natura.