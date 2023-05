Cadf, ok al bilancio consuntivo Oltre 11 milioni di investimenti

È stato approvato dall’assemblea degli undici Comuni soci, il bilancio consuntivo 2022 della società Cadf. Ad illustrarlo il 27 aprile scorso, presso la sede legale di Codigoro, è stata la presidente del Consiglio di amministrazione Maira Passarella. Tra i dati salienti, spiccano gli investimenti realizzati durante lo scorso anno, che ammontano complessivamente a 11.691.731 euro, che hanno portato ad un efficientamento della rete idrica e degli impianti. Il valore della produzione nel 2022 ammonta a 36.209.123 euro, con un volume di acqua fatturata pressoché uguale a quella del 2021. Il costo della produzione è invece salito a 34.235.679 euro, con un aumento, rispetto al 2021, di 4.636.904 euro, dovuto principalmente all’aumento generalizzato dei beni e dei servizi, così come quello del prezzo dell’energia e dei suoi derivati. Nonostante ciò, l’esercizio ha chiuso con un risultato positivo di 1.789.291 euro, al netto delle tasse. "Un risultato importante raggiunto dall’Azienda – ha commentato la presidente Maira Passarella -, che ha saputo incrementare, in maniera considerevole, negli ultimi anni gli investimenti, per creare valore sul territorio, mantenendo un solido equilibrio finanziario, senza aumentare le tariffe dal 2019 e quindi senza gravare sui cittadini, ma gestendo invece al meglio le proprie risorse, sia economiche che umane".

v. f.