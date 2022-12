Cadf, un restyling da 170mila euro

Sono diversi gli interventi che sono stati completati dalla società Cadf, che gestisce il servizio idrico integrato in undici comuni del Basso Ferrarese. Nello specifico, nei Comuni di Copparo e Riva del Po è terminata la posa di nuova tubazione idrica di collegamento a quelle esistenti, nelle località di Copparo in via Guarda e Guarda Ferrarese in via Copparo. Il tracciato di progetto risulta interamente inserito nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e pertanto sono previsti attraversamenti in corrispondenza di corpi idrici: scolo Luiba; canale Montecchio, e sono stati sono stati eseguiti altri due attraversamenti su via Copparo (in corrispondenza dell’accesso carraio al civico 11G) e su via Guarda (in corrispondenza del civico 101). Il costo complessivo del progetto di efficientamento della rete idrica di distribuzione è di 170mila euro. Nel piano investimenti Cadf 20212022, è stato effettuato l’intervento di sostituzione di un tratto di rete idrica in via Nevatica a Tresigallo. A seguito di numerose rotture della tubazione idrica che hanno comportato disagi e disservizi, si è proceduto alla redazione di un progetto esecutivo che prevede la sostituzione ed estensione della stessa per una lunghezza complessiva di 130 metri.

Il progetto in questione ha richiesto un budget complessivo di 54mila euro: la posa è avvenuta in trincea di scavo a cielo aperto ed è stata realizzata con materiali innovativi e duraturi tali anche da garantirne la efficace manutenzione ordinaria e mantenerne la salubrità. E ancora, in località Mottone nella frazione codigorese di Mezzogoro, sono stati effettuati lavori di sostituzione di circa 40 metri di tubazione idrica, con rimozione di un pezzo speciale in acciaio che presentava segni di invecchiamento. A Serravalle di Riva del Po, presso la centrale di potabilizzazione, è stato demolito un torrino in disuso, e migliorata la funzionalità dei due torrini esistenti, al cui interno sono alloggiate le pompe che consentono di prelevare, mediante quattro tubazioni, l’acqua direttamente dall’alveo del fiume Po.

Il progetto è nato dall’esigenza di rispondere agli adempimenti ambientali previsti per la derivazione di acqua superficiale dal fiume Po in modo organico.

Valerio Franzoni