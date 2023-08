"Caduta dalla giostra, così l’abbiamo soccorsa"

SANT’AGOSTINO

di Laura Guerra

"Non dimenticheremo mai quei momenti, ma siamo felici che la nostra presenza possa aver aiutato quella famiglia in un momento così brutto". A parlare sono alcuni testimoni, turisti milanesi che avevano deciso di trascorrere le ferie tutti insieme in Puglia e che si sono trovati, alle 22.15 di mercoledì scorso, sulla stessa giostra di San Pietro di Bevagna quando la 14enne di Sant’Agostino è stata sbalzata contro la recinzione di protezione. "Eravamo sulla giostra con i nostri figli, abbiamo sentito un botto forte e guardando in basso abbiamo visto la bambina a terra, sbalzata fuori – raccontano – c’era panico. Due amici invece, hanno messo al sicuro i figli e sono stati i primi ad accorrere verso la ragazzina, rendendosi conto che non respirava. Uno di noi gli ha praticato il massaggio cardiaco e lei, fortunatamente, ha ripreso conoscenza, ha tossito e dopo un po’ sono arrivati ambulanza e carabinieri. La situazione era molto critica". Ci si domanda cosa abbia provocato l’incidente. "Eravamo già saliti sulla giostra qualche sera prima ma venerdì la velocità sembrava diversa – proseguono –. Una giostra chiamata Swing dove ci sono navicelle appese che oltre a girare in circolo tutte insieme, oscillano anche a destra e sinistra. Eravamo lanciati quasi verso la fine della paratoia alta quando abbiamo sentito il botto e ci siamo resi conto che a terra c’era una giovane, la giostra ha fatto circa 5 giri prima di fermarsi".

Saranno le indagini dei carabinieri a ricostruire che cos’è successo. Solo una donna del gruppo di turisti era giù dalla giostra. "Vedere la bimba volare verso la paratoia è stato davvero surreale e sconvolgente. La scena più brutta alla quale abbiamo mai assistito – spiega ancora scossa – Quando ho visto la bimba sbalzata contro un palo e poi contro le paratie di sicurezza, caduta a terra, ho iniziato a urlare di fermare la giostra. La paura per la bimba, immobile a terra, è stata davvero tanta. In più, è arrivata anche la paura, da mamma, che potesse capitare qualcosa anche ai miei figli o a mio marito sulla giostra. Io ero proprio vicino alla madre della bimba che qualche minuto prima stava giocando con il mio cane. Ho provato a darle conforto e sorretta quando ha avuto un mancamento. Diceva ‘Vi prego aiutatela’. Una madre che vede la figlia così è scioccante. Anche il papà era pietrificato. Siamo ancora sotto choc, il pensiero va sempre alla bimba, anche se il papà ci ha cercato e tranquillizzato dicendoci che è una ragazzina molto forte".

È stato probabilmente il sangue freddo di questi ragazzi a salvare la vita alla 14enne. "Quando la giostra era in dirittura d’arrivo a rilento, sono scesi tutti e un ragazzo della nostra compagnia è andato verso di lei facendole immediatamente il massaggio cardiaco – proseguono nel racconto –. È un installatore di cartelli pubblicitari che evidentemente aveva fatto corsi specifici. Solo dopo quel momento ha iniziato a respirare, a riprendere conoscenza e rispondere dicendo chi era, da dove arrivava e quanti anni aveva. Io ho chiamato l’ambulanza mentre tanti, invece di prestare aiuto, si fermavano a fare foto. La mattina dopo siamo andati in caserma a deporre, raccontando ciò che avevamo visto perché episodi come questo non accadano più". E la speranza. "Siamo in contatto con il papà, è stata una cosa sconvolgente che abbiamo vissuto anche noi – concludono –. Ci ha toccati e ce lo ricorderemo tutti a vita. Ora aspettiamo fiduciosi che la bimba torni a casa a Sant’Agostino per poi venire a trovarla e festeggiare tutti insieme per un nuovo inizio".