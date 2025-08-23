Caduti nell’operazione Herring: "Manca ancora il volto di tre parà". E Rambaldi dipinse le loro gesta

"Parli bene l’italiano", disse una contadina a quel ragazzo, moro, il baschetto, il sorriso. Campagna di Bondeno, è notte, si vede oltre le case il campanile, quei teli bianchi nel cielo, bagliori. Lo parlavano bene sì l’italiano quei ragazzi con la divisa inglese, perché era la lingua della loro patria. Si erano calati dal cielo, sembrava un miraggio, uno scherzo della fantasia, nella notte del 20 aprile 1945, cinque giorni e la guerra sarebbe finita. Erano 226 paracadutisti delle unità Folgore e Nembo. Missione, compiere azioni di disturbo dietro le linee tedesche a sud del Po. Ferrara, Modena, Mantova e Bologna. L’obiettivo era rallentare la ritirata, sabotare infrastrutture, creare il panico. Un’impresa, fu l’unico aviolancio in zona di guerra effettuato da forze italiane durante il secondo conflitto mondiale. Catturarono 2mila tedeschi, morirono in 31. Maurizio Grazzi, presidente dell’Anpdi (associazione nazionale paracadutisti d’Italia), sezione di Ferrara, apre il libro, accarezza quei volti, ci sono i nomi, la loro città, quanti anni avevano, i paesi dove sono morti. Poggio Renatico, Sant’Agostino, Cento, Mirabello, Bondeno. Il ragazzo che parlava bene l’italiano, si chiamava Giuseppe, 23 anni. Era di Roma.

"Quei nomi, quei volti, un po’ la mia vita, una missione", racconta Grazzi. Telefonate e fax al ministero della Difesa, a colonnelli e generali, ai distretti militari, ai sindaci, da un capo all’altro dell’Italia, per anni, senza mai stancarsi, tenace come solo un paracadutista riesce ad essere. "Ho dato un volto a 28 eroi italiani, proprio l’altro giorno Fabio Zacchi, il sindaco di Poggio Rusco, mi ha inviato le fotografie di altri due ragazzi. Ne mancano solo tre di quei 31 che morirono per la nostra patria, una ricerca storica che rappresenta per tutti noi paracadutisti una missione da compiere. Confido che queste informazioni posano servire come punto di partenza per individuare i parenti, conoscenti o altre fonti utili che possano aiutare a restituire un volto e un ricordo più completo a quei giovani parà che hanno immolato la loro vita per la nostra amata patria". Un’altra carezza a quelle pagine che si guardano, le divise, impettiti nell’orgoglio, molti di loro sotto i baschetti hanno il sorriso di chi ci crede. Grazzi guarda quelle tre caselle ancora vuote, chiude il fascicolo. Sono tre volumi, nella copertina del primo si vede in alto il disegno del castello di Ferrara, scorrono i nomi dei paesi. In una parete, dietro le sue spalle, ci sono chiusi in una cornice tre disegni, tre quadri, gli originali di quelle copertine. "Li ha fatti per me Carlo Rambaldi, l’ultimo lo disegnò su un tovagliolo mentre eravamo al ristorante. Li conservo come reliquie". Il castello di Ferrara e quel parà che tiene con le mani il paracadute, allacciato ad un piede il sacchetto. "Gli inglesi – riprende – chiamavano le loro operazioni con nomi di animali. Herring vuol dire sardina. Rambaldi quando scesero dal cielo quei ragazzi era sul campanile di Vigarano Mainarda, li descrisse come lampioni bianchi che si accendevano. E in effetti, nel bagliore della contraerea, sembrava che la tela si accendesse". Gelsomino Gelli, 25 anni, di Brescia; Salvatore Merella, 28 anni, di Sassari, entrambi della Nembo. Sono gli ultimi due volti che Grazzi ha trovato. "Ne mancano ancora tre, non mi arrendo".