Caduto dalla moto: resta grave il 15enne

Resta ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di

Bologna, il ragazzino di 15 anni cche l’altro ieri mentre si stava allenando al Park Cross di via Felice Gioelli, a Cassana, ha perso il controllo della sua moto ed è piombato pesantemente al suolo. Un incidente piuttosto grave, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento del giovane centauro all’ospedale Maggiore. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, il quindicenne, che vive a Rovigo, era impegnato in alcuni giri di

prova tra i dossi della pista. Per causa che dovranno essere ricostruite dalla polizia locale, ha perso il controllo della dueruote ed è andato a sbattere.