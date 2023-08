"Caffè ’Condor’, ingiusti i provvedimenti che sono stati presi"

Caro Carlino,

L’altra mattina sono andata a bere il caffè al Condor. Mi dispiace per quello che gli è accaduto. E’ un bar che conosco da quando ero bambina. Dopo la fine della guerra, mio papà con addosso il grembiule da lavoro (aveva negozio di alimentari in San Romano) mi portava là per il gelato. Ricordo che la “macchina” per il gelato era nell’angolo dove ora c’è la riproduzione di un quadro futurista. Era un grosso contenitore dove un braccio meccanico girava l’impasto e pure un signore con un lungo bastone, girava. Ed ecco che mi porgeva il cono: per me era una festa perché la cosa capitava poche volte, ma il ricordo è dolcissimo! Da adulta ci andavo per i francobolli, allora ci si scriveva spedendo la busta affrancata. In tempi abbastanza recenti, nel 2013, fu sottoposto a rinnovamento e vidi una bella sistemazione e non solo, ma fu recuperata una piccola storia ferrarese. Il bar esisteva già negli anni ‘30, e aperto, la titolare non gli aveva ancora dato un nome. Quello era il tempo della gloria della Regia Aeronautica e manifestazioni aviatorie si svolgevano in diverse città, anche a Ferrara, mia suocera mi raccontò che era andata a vedere con i figli piccoli. Aviatori nella loro bella divisa frequentavano quel bar e così suggerirono il nome ‘Condor’ il nome della loro squadriglia aerea (l’areoplanino è stampato sulla porta in vetro e sul bancone). Il rinnovato Condor fu fatto da una famiglia cinese sotto la direzione di un architetto, appressi della piccola storia e conobbi la signora Elena, la titolare e comincia a frequentare il bar e per me era un bel locale e tenuto molto bene e mi piaceva andarci. Poi subentrarono altri gestori e così pian piano lo lasciai. I fatti di oggi derivano dalla triste situazione di degrado dei comportamenti di troppe persone che sono alterate dall’indole violenta e dall’uso di droga e abuso di alcool, cosa che avviene un poco ovunque in città, nelle piazze e nei locali... A mio parre mi paiono esagerati se non ingiusti i provvedimenti presi e quelli che vengono annunciati. Piuttosto sarebbe stato opportuno ai due litiganti il daspo per tutti i locali di Ferrara, che litigassero in casa loro! Capisco l’azione del vicesindaco che alla fine della consigliatura vorrà dire che, come nel programma elettorale aveva promesso, ha fatto: ordine e decoro a Ferrara.

Pasquina Ferrari