Caffè sospeso per le forze dell’ordine: “Più occhi e sicurezza in Galleria a Ferrara”

Ferrara, 28 febbraio 2025 – Al bar La Farmacia di Galleria Matteotti, in mezzo al bancone di legno, da ieri campeggia un vistoso contenitore di vetro pieno di scontrini. Il motivo? Lo spiega subito Alessandro, titolare dell’attività assieme alla moglie Elena: “L’abbiamo chiamato ’Un caffè sospeso per le forze dell’ordine’. Tutte le forze dell’ordine, nessuna esclusa. Qualsiasi cliente che verrà da noi, potrà offrire un caffè a un poliziotto, carabiniere, finanziere, vigile urbano che verrà dopo di lui, pagandolo in anticipo. Noi batteremo lo scontrino e lo metteremo nel contenitore”.

Il caffè sospeso (in napoletano ‘o cafè suspiso) era un’abitudine solidale un tempo molto viva nella tradizione della città di Napoli. Quando un cliente ordinava un caffè sospeso, pagava due caffè ricevendone e consumandone però uno solo. Il secondo a beneficio di un altro cliente. “Nel nostro caso – continua Alessandro – di un appartenente alle forze dell’ordine”.

Dietro a questa iniziativa, c’è però un obiettivo ben preciso: quello di rendere Galleria Matteotti, nel cuore pulsante della città, e la limitrofa via Gobetti, più sicure. Più ’divise’ al bar, vorranno dire infatti più occhi della sicurezza contro criminalità, raid vandalici, maleducazione, risse tra ragazzotti, piccole rapine. Insomma, un deterrente. “Soprattutto durante i weekend – prosegue il titolare – qui è un bordello. Venerdì scorso, di sera, c’erano oltre 50 giovani i quali hanno iniziato a spintonarsi, a dare fastidio, a calciare bottiglie, lasciando poi a terra plastica, vetro e cartacce. Per non parlare di quello che fanno con monopattini e biciclette, sfrecciano per la galleria come fosse una pista”.

Spesso così il locale, nonostante la distesa sia quasi sempre piena tra il venerdì e la domenica, si vede costretto ad abbassare la saracinesca prima. E ogni mattina, alla riapertura, armato di ramazza e paletta, lo staff deve ripulire i resti delle nottate brave e senza regole. “Questo in Galleria, se poi parliamo del parchetto di via Gobetti... Diventato una toilette a cielo aperto”. Il mercoledì, il venerdì e il sabato, soprattutto. “Ragazzi che bevono in giro nei locali del centro e poi vengono a fare pipì contro gli alberi. Maschi e femmine, indistintamente. Siamo stanchi di questa situazione di inciviltà e con l’iniziativa del caffè sospeso vogliamo poter dare il nostro piccolo contributo per migliorarla”.

Il bar, che ha inaugurato il 2 agosto 2022, poco dopo l’apertura subì un furto: ignoti spaccarono una porta e rubarono il fondocassa. “Era stata promessa una riqualificazione di questa zona, con telecamere e quant’altro – chiude Alessandro – ma ad oggi non si è ancora vista. Proviamo a iniziare noi...”. Basterà un caffè in più per la sicurezza.