Cal Trio in concerto stasera a Ferrara, Un Fiume di Musica con Domenico Caliri

Nuovo appuntamento, stasera alle 21 al molo Wunderkammer di via Darsena 57, a Ferrara, con il cartellone di Un Fiume di Musica. La rassegna ferrarese prosegue con il ’Cal Trio’, uno dei vari progetti di Domenico Caliri, chitarrista, improvvisatore e compositore messinese da trent’anni ai vertici della scena jazzistica italiana. In questa serata in collaborazione con il Jazz Club di Ferrara, il Cal Trio si muove tra delicate costruzioni spesso basate su arpeggi, sapienti armonizzazioni, un taglio intimistico alimentato da meticolose dinamiche e da estrema pulizia del suono e del fraseggio. Con Caliri ci saranno Stefano Senni al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria. La serata sarà dedicata alla Associazione Tutori nel Tempo.