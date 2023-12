Calafà, il passo indietro : "Quel rifiuto al confronto del segretario dei Dem"

Risponde dalla macchina, appena uscita da un convegno all’università di Modena e Reggio-Emilia. Di ritorno verso la sua città. "Se c’è una cosa che mi ha riacceso questa breve parentesi politica, è un profondo amore verso Ferrara". Laura Calafà, che l’altra sera ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare all’ipotesi di poter essere la candidata della coalizione di centrosinistra, racconta al Carlino – al di là di ciò che ha scritto nella lettera mandata ai componenti del Tavolo – i motivi che l’hanno indotta a fare questa scelta.

Professoressa Calafà, al di là degli incarichi prestigiosi che ha deciso di assumere sotto il profilo professionale, qual è stato il "casus belli" che l’ha indotta a fare un passo indietro?

"Per me è stato inaccettabile il fatto che a fronte di una mia richiesta di incontro con i componenti del Tavolo dell’Alternativa, ci sia stato un sostanziale diniego. O meglio un rinvio a data da destinarsi: un malcelato rifiuto di un confronto da parte del segretario provinciale del Pd, Nicola Minarelli che evidentemente si è fatto portavoce di alcune sensibilità emerse dal Tavolo a seguito della mia richiesta".

Perché voleva incontrare il Tavolo?

"Per spiegare alcune cose, indiscrezioni e voci, che erano uscite sui giornali. A partire dall’ipotesi del ticket. Soluzione, quest’ultima, che nessuno in realtà mi aveva chiesto ufficialmente di valutare. L’ho appreso dalla stampa. Ma era evidente che la campagna elettorale del Pd era già iniziata".

Cosa intende dire?

"Il fatto che Anselmo sia stato invitato a un’occasione pubblica a Pontelagoscuro con diversi militanti del Pd, mentre a me questo invito non è mai arrivato, mi sembra una scelta molto chiara. Poi, il fatto che ci siano persone che continuano a "colpevolizzarmi" del fatto che non sia una persona popolare, la dice lunga sulla qualità del dibattito".

Ha registrato reazioni a seguito del suo dietrofont?

"Sì, ho ricevuto tantissime attestazioni di stima e sono state queste – molto più di altro – a riaccendermi il ‘fuoco’ dell’amore profondo verso la mia città".

E dalla politica ha avuto quale feedback?

"Per la verità si. Però ho percepito, specie dalle parti del Pd, una forma di sollievo".

Cosa intende dire?

"Mi sembra chiaro che il mio passo indietro garantisca al partito, ora, una strada sostanzialmente spianata e senza ostacoli. Con il loro candidato sindaco. E non solo il Pd. In questi mesi ho ricevuto tantissime pressioni volte a demotivarmi. Ora, resta solo un candidato".

Nella sua lettera ci sono tratti neanche troppo velatamente polemici. Anche verso il suo ‘competitor’.

"Non è così, io mi sono limitata a tratteggiare i fatti e a fotografare la situazione per quella che è. Fu Anselmo, in un’intervista, a definire il programma qualcosa di ‘sinistro’, non l’ho certo detto io. Se poi lui ha cambiato idea – e se la mia lettera ha contribuito in questo senso – mi fa piacere. Certo, impostare un ragionamento sul futuro della città senza partire dal programma non sarà facile. Ma comunque, auguro al centrosinistra buona fortuna".