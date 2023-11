Calafà, l’outsider senza social: "Non sono la candidata sindaco. Ma mi metto a disposizione per un’idea alternativa di città"

Si presenta col piglio deciso di chi "viene dalla campagna" e ha "lavorato in zuccherificio per pagarsi gli studi". Impossibile inquadrarla o affibbiarle delle etichette, benché i tentativi – in questi lunghi mesi di dibattito – non siano mancati. Fuori dagli schemi e dai radar politici, rifugge dalla malabolgia dei social ed è profondamente ironica e autoironica. Laura Calafà, il nome femminile ipotizzato da molti come alternativa ad Alan Fabbri che è emerso, assieme a quello di Fabio Anselmo, dal confronto del Tavolo dell’Alternativa, chiarisce subito un punto: "Non sono la candidata sindaca del centrosinistra, io mi metto a disposizione per valutare un programma, che sottenda a una visione della città alternativa a quella attuale".

Calafà, docente ordinario di diritto del Lavoro all’università di Verona. A cosa è dovuto questo riavvicinamento alla politica?

"Il dibattito innescato dal Carlino, a partire dall’estate scorsa, ha fatto in qualche modo ‘riemergere’ il mio nome. Ed è stata l’occasione per rincontrare vecchi amici, persone che non vedevo da diverso tempo. Sono stata iscritta al Pd, ma ora non ho tessere. E, ribadisco, non sono la candidata del centrosinistra. Ma credo che l’appuntamento elettorale del 2024 sia fondamentale per questa città. Uno spartiacque".

Lei ha scelto di vivere a Ferrara, nonostante lavori a Verona. Come è cambiata la città da quattro anni a questa parte a suo giudizio e, soprattutto, quali sono le mancanze dell’attuale amministrazione?

"Mi pare che una fitta nebbia si addensi sul cielo di Ferrara. Ma non è la nebbia romantica dei romanzi bassaniani. È un cielo minaccioso, che racconta le occasioni che questa città non ha saputo cogliere. Il sindaco Fabbri è una persona che rispetto, benché dal punto di vista valoriale siamo agli antipodi. Ma, al di là di questo, vorrei capire qual è la sua visione".

Che cosa intende dire?

"Direi che il limite più evidente del sindaco è che sui grandi temi si è sottratto. Non c’è stato, non ha dato modo di conoscere il suo pensiero. Anche se l’amministrazione in questa ultima fase ha accantonato la logica muscolare, prediligendone un’altra più dialogante. Penso che i risultati del sondaggio fatto su dipendenti comunali abbia dato segnali che la giunta ha colto. E ora Fabbri e i suoi stanno cercando di rassicurare gli elettori. Ma voglio essere chiara su un punto: non va bene questa amministrazione, così come non andava bene quella di prima. E sono stati i ferraresi a dirlo molto chiaramente".

Cosa imputa all’attuale opposizione?

"Personalmente, ed è quello che voglio fare al di là di un’eventuale candidatura, mi sarei concentrata più sui contenuti e meno sulle denunce e sui tribunali".

Che rapporto ha col Pd?

"Non sono stata invitata alla Festa de l’Unità, benché professionalmente mi occupi di donne, di lavoro, di integrazione e di discriminazioni. Tutti temi sui quali il Pd è piuttosto concentrato. Questo penso sia un segnale chiaro. Il fatto di essere difficilmente inquadrabile dà fastidio".

Il Tavolo dell’Alternativa come lo vede?

"Mi pare sia stato fatto un ottimo lavoro sui contenuti in questi mesi e valuto positivamente l’allargamento del dialogo ai gruppi civici. Ora però mi pare che si sia incartato a seguito della polarizzazione del dibattito. La politica delle tifoserie non mi appartiene".

Come vede la Ferrara del 2024?

"Le priorità a mio modo di vedere sono la mobilità e l’ambiente, due tematiche strettamente correlate. Si deve uscire dalla logica della copertura della buca sulla strada (che va benissimo) e ragionare in prospettiva. Non è ammissibile che questa città non abbia un piano di mobilità degno di questo nome. Più in generale, il Comune capoluogo deve tornare a essere un modello, un motore per l’intero territorio".

Centrale sarà, dal 2024 al 2026, il tema del Pnrr. Il Comune ha intercettato quasi cento milioni di euro.

"Sì, ma francamente di alcuni progetti non ne capisco la ratio. Come quello sulle frazioni. I venti milioni di euro li ritengo un investimento altissimo per riqualificare degli stabili abbandonati, ma poi non si ha ben chiaro cosa farne. Positivi, invece, i progetti legati alla costruzione degli asili nido. Benché per rendere attrattive le frazioni bisognerebbe tornare a considerarle non più realtà isolate, bensì altre ‘piazze’ della città".

Sul Petrolchimico, lei, che idea ha?

"Anche sul Petrolchimico occorre un cambio di paradigma nell’approccio, figlio di quel modello di comune modello di cui parlavo poco fa. Creare connessioni fra gli spin-off cittadini, il Comune, le aziende insediate, l’università e il centro Natta".

Come deve fare il centrosinistra per comunicarsi agli elettori e rendersi competitivo?

"Non possiamo sfidare il centrodestra sul terreno dei social e della comunicazione. Ci vuole anche quello, per carità. Ma noi dobbiamo tornare alla sinistra vecchia maniera. Con i circoli, con le persone, con i volti, a contatto con il territorio. Da qui parte, a mio giudizio, la vera alternativa".