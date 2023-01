Calamai incontra i nuovi direttori "Guideranno le unità operative"

La direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi, dottoressa Monica Calamai, ha incontrato per un breve momento di saluto e confronto i direttori delle nuove Unità Operative Complesse di più recente nomina, in azienda Usl e in azienda Ospedaliero-Universitaria.

All’incontro, tenutosi nella sala riunioni della sede di via Cassoli, hanno partecipato i neo direttori Marco Contoli Pneumologia Territoriale, Rosario Cultrera Malattie Infettive Territoriale, Stefania Degli Esposti Riabilitazione Territoriale, Andrea Gallinelli, Procreazione Medicalmente Assistita, Rosa Maria Gaudio Gestione del Rischio Clinico (interaziendale e a direzione universitaria), Loretta Gulmini Cure Palliative, Antonia Maria Guglielmin Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Stefano Leprotti Radiologia Ospedaliera di Cona, Concetta Mazza Prevenzione e Protezione Provinciale (interaziendale), Marcello Monesi Diabetologia Territoriale (a direzione universitaria), Rachele Nanni Psicologia clinica e di comunità, Stefano Parini Nutrizione Clinica, Mirco Santini Governo dei percorsi Outpatient (interaziendale) e Maurizio Simone Urologia. Sempre dello stesso periodo anche la nomina della dottoressa Anna Marra alla direzione del Servizio Farmaceutico dell’Ausl (in allegato la foto dell’incontro, ed ulteriori dettagli al link https:www.ausl.fe.itnovitacomunicatiunita-operative-ausl-e-interaziendali-ecco-i-9-nuovi-direttori ). "Questa serie di nomine è mirata a dare guida stabile ad importanti e innovativi servizi della sanità ferrarese, ora in una logica di interaziendalità per erogare servizi organici attraverso percorsi omogenei ed equi su tutto il territorio provinciale – evidenzia la direttrice Calamai -. L’incontro di oggi è stata occasione di confronto su alcuni temi specifici".