"Calamità naturali o scarsa manutenzione del nostro territorio?"

Caro Carlino,

dopo mesi di esasperate danze alla pioggia, di pianti disperati per la siccità, grida contro l’inquinamento e l’aumento della CO2, secondo gli ambientalisti è l’inquinamento la causa principale dei cambiamenti climatici. Seppur molti scienziati non concordino con queste teorie catastrofistiche, ma ci siano corsi e ricorsi degli eventi. Per fortuna la pioggia è arrivata ma ha portato con sé anche disastri. E’ logico che dopo un lungo periodo di siccità ci si doveva aspettare un periodo di precipitazioni atmosferiche abbondanti. Un tempo gli agricoltori lo sapevano. Era normale scrutare il cielo, controllare le nubi e misurare l’acqua piovana che scendeva nei mesi. In base alle situazioni che si presentavano si decideva come e quando seminare. La meteorologia nel mondo agricolo era di casa e fondamentale. Oggi vedo che nelle nuove generazioni si sono perse certe tradizioni. Ricordo un amico agricoltore: spesso quando si parlava dei campi e delle nostre gite in montagna mi metteva al corrente del periodo migliore per andar via per monti. Mi aggiornava su quanti millimetri di pioggia erano caduti fino a quel momento e quanti ne dovevano ancora cadere. Mi diceva che i millimetri di pioggia che ogni anno cadevano erano più o meno costanti. Quindi, in base a queste sue osservazioni, si decideva quale sarebbe stato il periodo migliore, per lui seminare e quando affrontare le nostre montagne. Oggi dopo un paio di giorni di pioggia, riconosco che sono state abbondanti ma ci dovevamo aspettare tutto ciò. Ci ritroviamo sempre a discutere e fare i bilanci sui drammi di questa ennesima "calamità naturale". Abbiamo fatto l’abitudine a tutto questo. Invece di avere l’ambientalismo estremo e violento, sarebbe meglio controllare di più i nostri territori. Curarli di più. Fare più manutenzione. Vigilare quando gli amministratori, da noi votati non eseguono i controlli e le verifiche necessarie. Quando non prestano la dovuta attenzione al territorio, quel territorio che comprende le nostre case, i nostri campi agricoli, le nostre aziende, i luoghi dove noi viviamo. Il più delle volte ci sono anche drammi, dove a farne le spese è sempre la povera gente. Dico che è troppo facile per questi amministratori richiedere i danni per "calamità naturale" quando non c’è stata alcuna cura sul territorio. Sarebbe bene iniziare a chieder ragione del perché ciò è accaduto e valutarne le responsabilità.

Vincenzo Aiello