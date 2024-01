Calanchi racconta ’Delitto senza castigo’

Oggi, dalle 17.30 alle 19, nella biblioteca del Centro Documentazione Donna, via Terranuova 12/b a Ferrara, incontro in presenza e on line con Alessandra Calanchi che parlerà del romanzo di Charlotte Perkins Gilman ’Delitto senza castigo’ "Unpunished – spiegano gli organizzatori – è l’unico romanzo giallo scritto da Charlotte Perkins Gilman, femminista, saggista, economista, autrice del romanzo utopico ’Terra di lei’ e del racconto ’La carta gialla’, questi ultimi due testi notissimi che hanno nutrito l’immaginario e le teorie femministe. Femminista convinta e polemista tenace, dalle idee aperte per quel che riguarda la condizione delle donne, Charlotte Perkins Gilman non lo fu altrettanto in altri campi. Insensibile alle rivendicazioni per cambiare i rapporti di classe, e soprattutto razzista, espresse nei sui libri posizioni inaccettabili. Il suo razzismo emerge anche in questo giallo (in questo caso soprattutto nei confronti degli italiani) che nel contempo lascia intuire la propensione dell’autrice per l’eugenetica. Tradotto da Luca Sartori, che ha scelto felicemente il titolo ’Delitto senza castigo’, evitando così di specificare genere e numero di chi ha commesso il delitto, il romanzo segue le orme dei classici dell’età dell’oro dei gialli anglosassoni ma vi inserisce i temi cari all’autrice, come la condizione subalterna delle donne e la violenza domestica. Alessandra Calanchi è docente di letteratura e cultura angloamericana presso l’Università degli Studi di Urbino.