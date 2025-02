Calci e pugni ai militari nella Rsa

Aggredisce a calci e pugni i carabinieri che cercavano di farlo ragionare, alla fine ha smaltito l’alcol in cella, nella caserma di Portomaggiore, e dovrà rispondere in tribunale di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. E’ avvenuto a Voghiera in una residenza protetta per anziani, dove erano stati chiamati i carabinieri. Sono accorsi i carabinieri di Santa Maria Codifiume e Voghiera, nel pomeriggio di domenica. Hanno arrestato un 46enne, operatore socio sanitario in una struttura per l’accoglienza degli anziani di Voghiera. L’uomo, in evidente stato di alterazione da abuso di alcol, aveva preso a infastidire gli ospiti della casa di riposo, tanto che i gestori si erano visti costretti a chiedere l’intervento dei carabinieri.

I militari, in un primo momento, sono riusciti a calmarlo ma poi, di colpo, l’uomo si è mostrato particolarmente violento, tanto che i due carabinieri intervenuti – aggrediti con pugni e calci – hanno faticato non poco per contenerlo. Bloccato e reso inoffensivo, l’aggressore ubriaco è stato accompagnato nella caserma della Compagnia portuense, dove è stato dichiarato in arresto per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Dovrà rispondere anche di lesioni gravi, avendo provocato ai due militari varie contusioni, tanto da costringerli a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Argenta, che hanno assegnato loro 22 giorni di prognosi ciascuno. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura dei Ferrara, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dei carabinieri di Portomaggiore, in attesa dell’udienza di convalida, prevista per la giornata di oggi.

Franco Vanini