Calci e sputi ai militari. Un 45enne straniero finisce in manette

Momenti di follia a Portomaggiore nella serata di sabato scorso, quando i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 45enne straniero, residente in Piemonte, esagitato e violento.

I militari lo hanno controllato perché, mentre urlava e sbraitava in preda ai fumi dell’alcool, colpiva con pugni e calci un veicolo parcheggiato in strada. Inizialmente collaborativo, ha consegnato i documenti ma poi, al momento della restituzione, senza motivo ha iniziato a prendere a male parole i due carabinieri, ha sputato contro uno di loro e, infine, li ha aggrediti con spintoni e calci. Bloccato e reso inoffensivo, è stato accompagnato nella caserma dell’Arma portuense, dove è stato dichiarato in arresto per oltraggio, violenza a pubblico ufficiale e lesioni, avendo anche provocato ad uno dei carabinieri intervenuti varie distorsioni, tanto da costringerlo a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Argenta. Dopo le formalità di rito, considerato il suo stato di incensuratezza, su disposizione del pm di turno, l’uomo è stato rimesso in libertà.