Calci, pugni e colpi di bastone Lite famigliare sfociata in arresto

Mercoledì scorso i carabinieri, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, in seguito ad una segnalazione telefonica che indicava urla provenire da un condominio per una presunta lite familiare, sono intervenuti nell’abitazione in questione per verificare cosa stava accadendo. Lì hanno accertato che un 26enne nigeriano, E.M., già noto agli uffici di polizia, aveva fino a poco prima colpito la fidanzata con calci, pugni ed un bastone, minacciandola con un coltello da cucina perché lei gli aveva chiesto di andar via dopo aver trascorso lì la notte. Le indagini svolte dai Carabinieri hanno consentito di accertare che in quel violento contesto l’uomo aveva sottratto alla donna i suoi cellulari e le chiavi dell’autovettura, rendendosi così responsabile di rapina; oggetti che i Carabinieri hanno trovato nelle tasche del ventiseienne, arrestato e portato in carcere in via Arginone. Proseguono gli accertamenti dei militari per approfondire l’accaduto e i rapporti tra i due, si potrebbe così configurare a carico dell’arrestato il reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi ed atti p, tenendo conto che da tempo la donna era vittima di queste reazioni violente. Continua su così su tutto il territorio provinciale l’azione di prevenzione e contrasto ai reati contro le fasce deboli da parte dei Carabinieri, ai quali le vittime possono rivolgersi in ogni momento certe di ricevere assistenza e aiuto.