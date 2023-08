Calcinacci a Terre del Reno: il sindaco: "Area transennata"

TERRE DEL RENO

Preoccupazione, ma anche un pizzico di paura giovedì a San Carlo, in piazza, per la caduta a terra di pezzi dell’immobile, che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. "Nella tarda serata di giovedì – fa sapere il sindaco Roberto Lodi – c’è stato un importante distacco di calcinacci dall’edificio dove sono ubicate le attività del Bar Italiano e Tabaccheria Concato Lina, in piazza Augusto Pola a San Carlo. Sono dunque prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ferrara, i carabinieri di Terre del Reno e il Servizio di pronta reperibilità convenzionato con il nostro comune". E spiega dunque come è stata gestita la situazione in attesa dei lavori.

"Per garantire l’accesso in sicurezza alle attività e ai residenti della palazzina è stata predisposta in emergenza una transennatura (foto) con un accesso come da prescrizione dei vigili del fuoco – illustra il primo cittadino - La prossima settimana non appena troveremo una ditta disponibile, cercheremo di allargare l’accesso e, se possibile, di crearne un altro. Stiamo già cercando di contattare la proprietà dell’edificio affinchè provveda ad eseguire gli interventi di ripristino e pertanto ci consenta di rimuovere le transenne. Siamo spiacenti dei disagi che senz’altro questa messa in sicurezza cagionerà alle attività ed ai residenti e faremo quanto ci è possibile per limitare il disagio nel minor tempo possibile". La difficoltà di questo periodo sta anche nel fatto che la maggior parte delle aziende che possono fare i lavori sono chiuse per ferie o già ampiamente occupate per gli interventi necessari al seguito della grandinata del 22 luglio.

l.g.