Calcio a 5, l’evento al Velodromo. Una giornata tra tornei e musica

Verrà inaugurata quest’anno la prima edizione di ‘12 Indipendente’, un evento sportivo dedicato al calcio a 5 che si terrà al Velodromo. Un vero e proprio torneo della durata di 12 ore, che inizierà il 19 aprile dalle 9.30 fino alle 21.30, per poi proseguire fino a mezzanotte con una sessione di due ore di musica con la band Carte 48. A organizzare l’evento ci hanno pensato Jb Sport e Indipendente Sportivo, in collaborazione con la società X Martiri e con il patrocinio del Comune, rappresentato dall’assessore dello Sport Francesco Carità. Nicola Tavolazzi (legale rappresentante Jb Sport) ha descritto nel dettaglio come si svolgerà questa nuova iniziativa. "Il Velodromo – ha detto – sarà suddiviso in 4 campi, dove in contemporanea giocheranno 8 squadre. Parteciperanno 16 squadre divise in 4 gironi. Ci sarà poi una suddivisione in categorie per i turni successivi fino all’arrivo in finale. Grazie alla nostra collaborazione con Kafe Bacchelli, avremo anche la possibilità di offrire a tutti i giocatori cibo e bevande per la giornata". "La nostra ambizione – specifica Tobia Ansaloni, fondatore di Indipendente Sportivo – è quella di far diventare questo torneo una vera e propria tradizione della città. Ci tengo inoltre a specificare un paio di cose: abbiamo inserito un’assicurazione giornaliera per tutti i ragazzi che parteciperanno, nonché la permanenza di un’ambulanza. Infine parteciperà anche una squadra femminile, perché ci tenevamo a organizzare un qualcosa che fosse aperto a tutti, senza distinzioni". Con il fine di valorizzare l’attività sportiva, promuovere uno stile di vita sano e incentivare la prevenzione, Avis e Ado hanno deciso di patrocinare l’evento. Riccardo Fattorini