Calcio giovanile al ’Preziosa’. Di scena il Memorial Rossoni

Lo stadio “Decimo Preziosa” domenica ospiterà l’atteso appuntamento con il torneo “Paco Rossoni”. L’evento, giunto alla settima edizione, è dedicato alla memoria di Marco “Paco” Rossoni, tragicamente scomparso nell’agosto del 2016 a seguito di un incidente sul lavoro. Un evento particolarmente sentito da parte dell’Asd Copparo 2015 che cura l’organizzazione della manifestazione, patrocinata dal Comune di Copparo, nella quale verrà ricordato l’indimenticato calciatore, dirigente della società e copparese doc, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. A partire dalle 9.30, sui campi di via dello Sport, si sfideranno dodici squadre delle categorie Esordienti 2012 (Copparo 2015, X Martiri, Comacchio, Terre del Reno, Portuense, Frutteti) ed Esordienti 2013 (Copparo 2015, Vittoriosa, Atletico Delta, Rovigo Calcio, Portuense e Frutteti) in gironi all’italiana e sono previste premiazioni per tutti i ragazzi. Durante lo svolgimento del torneo sarà attivo il servizio bar, nonché lo stand gastronomico per trascorrere una giornata all’insegna dello sport e della socialità. Un evento, quello dedicato a Marco Rossoni, che chiude la stagione dei tornei giovanili targati Asd Copparo 2015.

Al campo sportivo comunale di via Prato Laga ad Ambrogio, prosegue invece il calendario gare del 26° Memorial “Resca-Gardinali”, torneo nazionale giovanile dedicato alle categorie Giovanissimi e Allievi organizzato dall’Asd Amici di Stefano in collaborazione con la società Asd Jolanda Volley.