Calcio giovanile protagonista. Nel weekend il memorial ’Pano’

Sarà un week-end ricco di appuntamenti all’insegna dello sport, dello shopping e della scoperta delle peculiarità del territorio, quello che si aprirà oggi tra Copparo e frazioni. Al campo sportivo di Sabbioncello San Pietro è in programma il terzo fine settimana di gare del 4° Memorial "Pano", torneo di calcio giovanile intitolato alla memoria di Vincenzo Conti - storico presidente e figura di riferimento per lo sport locale -, organizzato dall’Asd Sorgente con il patrocinio del Comune di Copparo. Oggi e domani, sul terreno dell’"A. Pasti" scenderanno in campo le squadre della categoria Pulcini, protagoniste di un quadrangolare che promette grande divertimento. In occasione dell’evento sarà attivo lo stand gastronomico, punto di ritrovo e di convivialità per atleti, famiglie e tifosi.

Domani a Copparo, prenderà il via la seconda edizione di "Shop in The Street", promossa da Confcommercio con il patrocinio del Comune, che vedrà le attività commerciali protagoniste direttamente davanti ai propri negozi, trasformando le vie del paese in un vivace spazio di incontro, promozione e socialità. "Un appuntamento piaciuto e che merita continuità per vivacizzare il commercio locale - commenta con entusiasmo Paola Bertelli presidente della delegazione Confcommercio a Copparo -. "Shop in the Street" si svolgerà ogni sabato del mese di maggio (per l’intera giornata) e coinvolgerà numerosi negozi aderenti.

Valerio Franzoni