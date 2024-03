Caldarone: "Infiltrazioni a scuola, si agisca in fretta"

Fratelli d’Italia con la sua capogruppo Francesca Caldarone ha posto l’attenzione sulle scuole Pacinotti parlando di infiltrazioni. "Dopo 2 mesi di sopralluoghi e finte rassicurazioni ai dirigenti e ai genitori da parte dell’amministrazione comunale – dice la consigliera d’opposizione – i bambini della scuola dell’infanzia Pacinotti sono costretti a vivere a stretto contatto con le infiltrazioni d’acqua presenti all’interno dei locali. L’ultimo intervento risale al 2021 e nel frattempo, a parte tante promesse e un contenzioso con l’azienda, questa amministrazione non ha fatto nulla per garantire dei locali al riparo dalle infiltrazioni che stanno danneggiando anche il pavimento, presenti da quasi 3 anni". E l’attacco politico. "Si preferisce però investire soldi pubblici su scuole che servono solo a farsi pubblicità – prosegue – e che indebiteranno i nostri figli per parecchi anni, come il mutuo di quasi 4 milioni di euro per l’acquisto di una parte della scuola di Corporeno, i 2 milioni per costruire l’ asilo ad Alberone per gli abitanti di Finale Emilia e i 12 milioni per la scuola di Casumaro. Le scuole di Cento necessitano di reali interventi. Non ci interessa se l’amministrazione ha un contenzioso con l’azienda che deve fare i lavori al Pacinotti: si agisca in fretta, è inammissibile lasciare la scuola in queste condizioni e non aver investito su altre scuole che avrebbero giovato il centese come le Rodari e le Carducci".