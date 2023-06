Caldarone: "L’assessore si esprima" Pedaci: "Fatto nelle sedi opportune"

CENTO

Botta e risposta tra la consigliera di minoranza Francesca Caldarone (Fratelli d’Italia) che parla di silenzi sulla sanità da parte dell’assessore alla Sanità, ipotizzando una problema di compatibilità, e Mario Pedaci che risponde dicendo che non vi è nessun tipo di impedimento e che interverrà soltanto quando avrà qualcosa di ufficiale da comunicare. In un periodo in cui il territorio vive la chiusura al momento temporanea del punto nascita sul quale c’è una vera spada di Damocle, e le difficoltà del reparto di ginecologia e il caso pronto soccorso (foto).

"La cosa grave, è che questa amministrazione tace e accetta le decisioni senza battere i pugni sui tavoli che contano e senza nemmeno informare noi consiglieri, come accaduto durante la commissione speciale – dice Caldarone - Mi domando se il silenzio dell’assessore alla sanità Mario Pedaci, sia dovuto al fatto che non viene informato su quello che sta accadendo a Cento, oppure sia giustificato da altri problemi". Caldarone fa riferimento al fatto che l’assessore sia un medico ancora in attività all’ospedale di Cento e quindi dipendente della stessa azienda sanitaria che sta prendendo decisioni insieme alla Regione. "Un assessore alla sanità può fare anche il medico senza avere questi tipi di difficoltà?". Pedaci replica: "Non ci sono incompatibilità ed è stato già detto in consiglio – spiega - alla prima convocazione della commissione comunale sull’ospedale, dove mancavano i consiglieri di opposizione, ho dato tutte le spiegazioni che mi sono state richiese e quelle che ritenevo opportune per cercare di capire meglio ciò che sta succedendo nella nostra sanità. Abbiamo anche ipotizzato di chiamare i tecnici dell’Asl per poterci supportare nella comprensione delle modifiche che si stanno verificando. Io parlo nelle sedi istituzionali e se interviene il sindaco basta la sua voce". E sull’inopportunità del ruolo. "Svolgo la mia attività politica amministrativa in piena libertà, che è completamente disgiunta da quella lavorativa – prosegue - Io parlo di sanità in termini politici e non in quelli di organizzazione interna dell’ospedale su cui deve parlare l’Asl. Non sono un tecnico che il Comune ha indicato per interferire nell’organizzazione dell’Asl".

Laura Guerra