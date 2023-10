Caldo record, boom di turisti in settembre

Sole e temperature record richiamano turisti, settembre positivo +1020% di incremento. Gli imprenditori chiedono più collaborazione da parte del comune per continuare con il trend. E’ da tempo che che gli imprenditori del litorale comacchiese auspicano una "destagionalizzazione", termine che starebbe a significare l’opportunità di tenere bene o male aperti gli stabilimenti, o almeno buona parte di essi, per un periodo che trascende prettamente i mesi estivi. Per usare le loro parole: "Sarebbe bello poter contare su più mesi di lavoro, magari arrivare fino a novembre. Naturalmente con le condizioni giuste, rendendo i lidi sempre più appetibili". Ebbene quest’anno è un anno molto anomalo, questa stagione prolungata, molto ricercata ed auspicata, sta avendo luogo. Molti stabilimenti infatti hanno già reso noto che resteranno aperti fino a Novembre. Complice sicuramente la bella stagione che sta richiamando gli ultimi turisti ancora "golosi" di mare e sole. Ieri primo ottobre, le temperature hanno sfiorato i trenta grandi, per quanto sia insolito e faccia riflettere, il dato ha giovato agli imprenditori, i quali si sono visti assaliti dai turisti "pendolari del week end". I Lidi ferraresi in questi ultimi fine settimana hanno visto numerosissime persone sotto gli ombrelloni e ancor più persone affollare i ristorati. A tal proposito sono stati sentiti Ghedini Nicola, CNA Balneatori Lido di Spina, e Gianni Nonnato, rappresentante imprenditori Lido delle Nazioni. Il primo ha dichiarato: "E’ sorprendente quello che stiamo vivendo in questi giorni. Stiamo vedendo molti turisti in un periodo non proprio "stagionale". Il sole e le temperature ci stanno dando una mano. Speriamo sia la chiave per poter nei prossimi anni predisporci, al fine di tener aperti i servizi anche in di bassa stagione. Per tener vivo il litorale tutto l’anno". I turisti che abbiamo attualmente sono stranieri, ma anche persone che hanno la casa qui e approfittano del caldo. Ma cosa ancora più bella ci sono persone che non hanno preso le ferie nei mesi "canonici" ma ora, e hanno scelto noi. Per fornire qualche numero, settembre ha sicuramente un segno positivo, direi che oscilliamo tra il +10 ed il +20%". Ha inoltre aggiunto: "Per chi ha tenuto aperti i battenti sono giorni molto proficui, peccato per chi non ha potuto o non ha avuto fiducia in giornate del genere. Settembre e ottobre confermano il trend già visto l’anno scorso. Avevamo iniziato la stagione molto male, per fortuna ci siamo un po’ ripresi. L’unica critica? Vorremmo che l’amministrazione ci appoggiasse di più".

Jasmine Belabess